Radsport: De Marchi nach schwerem Sturz bei Tour ausgeschieden

Der am Vortag lange in der Ausreißergruppe gefahrene CCC-Profi kam am Sonntag auf der 9. Etappe von Saint-Etienne nach Brioude bereits nach zehn Kilometern zu Fall. Der 33-Jährige blieb zunächst regungslos liegen, sei beim Transport ins Krankenhaus aber bei Bewusstsein gewesen, wie sein Team CCC mitteilte.

Der 33-Jährige aus Friaul habe aber eine tiefe Wunde im Gesicht davongetragen. Zur Abklärung etwaiger Knochenbrüche sollen im Krankenhaus Röntgenaufnahmen gemacht werden, hieß es weiter.

