Radbahn in Linz soll künftig die Talente beschleunigen

Bei der Internationalen Junioren-Rundfahrt touren ab Freitag einige der weltbesten Nachwuchsleute einmal mehr durch Oberösterreich. Manche von ihnen, wie etwa aktuell Matej Mohoric oder Marc Hirschi, sieht man wenige Jahre später auch bei den allergrößten Rennen, wie bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Tour de France, wieder.

Der Weg nach oben ist aber keine Einbahnstraße. In puncto Talenteförderung kann Oberösterreichs Verband hierzulande keiner das Wasser reichen. Längst laufen auch Projekte, um in Zukunft noch sattelfester zu werden.

Nicht nur, dass man mit Valentin Zeller den einzigen hauptamtlichen Rad-Landestrainer in Österreich und dazu mittlerweile auch die meisten im Ausland tätigen Top-Profis stellt. Auch dank zweier privater Initiativen gibt es bald noch mehr Windschatten für die Talente.

Der Linzer Unternehmer Gerhard Schachermayer, der bereits einen Pumptrack bauen ließ, will in Linz auch eine Radbahn errichten. "Er sucht bereits ein Bauunternehmen für das Fundament. Es soll dann eine 200-Meter-Holzbahn von der Firma Velo Track errichtet werden. Er will das völlig autark von öffentlichen Geldern durchziehen", sagt Oberösterreichs Verbandschef Paul Resch, der Schachermayer noch eine Überdachung einreden möchte. Was eine Radbahn – Österreichs einzige im Wiener Dusika-Stadion wird gerade abgerissen – bewirken könne, begründet Resch am Beispiel England. "Die haben vor den Olympischen Spielen 2012 eine Bahnoffensive gestartet und dann zig Medaillen errungen. Unseren Leuten wird oft mangelhafte Endschnelligkeit vorgeworfen. Das könnte man dann beheben."

Und bei Radtalenten wird dem internationalen Beispiel folgend wieder mehr auf Allrounder-Fähigkeiten gesetzt. Die Mountainbike-begeisterte Familie Keck errichtete in Wintersdorf einen modernen Mountainbike-Trainingskurs. Auch dieser soll künftig sportlichen Gewinn einbringen.

46. Int. "Keine Sorgen"-Junioren-Rundfahrt: Freitag: 1. Etappe von Haid (17 Uhr Start) nach Marchtrenk (96,5 Kilometer/950 Höhenmeter); Samstag: 2. Etappe mit Start (16 Uhr) und Ziel in Rohrbach (101,4 Km/1200 Hm); Sonntag: 3. Etappe von Bad Wimsbach (11.30 Uhr) nach Straß im Attergau (109,5 Km/1600 Hm).