Rad-Star Cavendish: "Habe hart mit Depressionen gekämpft"

Dies sagte der 34-jährige Radprofi in einem Interview der britischen Zeitung "The Times". "Es war nicht nur meine körperliche Gesundheit, die in den letzten Jahren einen Schlag erlitten hat. Ich habe in dieser Zeit ziemlich hart mit Depressionen gekämpft. Im August 2018 wurde bei mir eine klinische Depression diagnostiziert", erklärte Cavendish, der unter anderem 30 Etappen bei der Tour de France für sich entschieden hat.

Körperlich hatte dem Sprintstar das Epstein-Barr-Virus längere Zeit zu schaffen gemacht, psychisch stabilisierte er sich mit der Zeit wieder. "Es war dunkel, aber jetzt bin ich auf der anderen Seite", sagte der langjährige Teamkollege von Bernhard Eisel. 2020 wollte Cavendish im Rennstall Bahrain-Mclaren wieder angreifen, doch derzeit pausiert der Radsport wegen der Coronavirus-Pandemie. Die Ungewissheit kennt Cavendish aus der jüngeren Vergangenheit. "Das Unbekannte, wann du wieder Rennen fahren kannst, das hatte ich zwei Jahre lang", so der Weltmeister von 2011.