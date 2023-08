Race around Austria: Ein Kopf-an-Kopf-Duell über 2200 Kilometer

Philipp Kaider triumpierte im Ziel in St. Georgen.

SANKT GEORGEN/ATTERGAU. Sitzfleisch hat er, Durchhaltevermögen und Ausdauer sowieso – Philipp Kaider, amtierender Weltmeister im 24-Stunden-Radzeitfahren, fuhr am Samstag in Sankt Georgen im Attergau erstmals als Sieger des 15. Race Around Austria ein. Nach 2200 schweren Kilometern und 30.000 Höhenmetern trennte ihn nur wenig Zeit vom Zweiten, dem Schlüßlberger Mario Thallinger.

Bis zum letzten Tag lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe Kaider, der als Intensivkrankenpfleger arbeitet und keineswegs Profi ist, in drei Tagen, 17 Stunden, 47 Minuten gegen den Glocknerman-Sieger als Gewinner hervorging. "Das härteste Radrennen Europas zu gewinnen, ist unbeschreiblich", sagte der Niederösterreicher. Die Italienerin Dorina Vaccaroni, Olympia-Goldgewinnerin im Fechten von Los Angeles 1984, benötigte fünf Tage, drei Stunden und 29 Minuten als Damen-Siegerin und wurde wie viele andere im Ziel im Attergau von tausenden Zuschauern empfangen.

Ein unglaubliches Rennen lieferte wie so viele Helden dieses Ultra-Events auch Michael Hofer aus Julbach. In zwei Tagen, sieben Stunden und elf Minuten triumphierte er im B-Bewerb über 1500 Kilometer in neuer Rekordzeit. Die hatte bislang übrigens Kaider inne.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl