Quintana kletterte ins Führungstrikot

Die Vuelta a España ist die unberechenbarste "Grand Tour" im Radsport-Kalender. Das untermauert die Rundfahrt dieser Tage erneut. Das Rennen ist erst neun Tage alt, doch die Führung wechselte bereits sechsmal. Seit gestern ist Nairo Quintana (Movistar) neuer Mann in Rot.

Die nur 94 Kilometer lange Etappe von Andorra la Vella nach Cortals d’Encamp bot genau das, was seit wenigen Jahren im internationalen Radsport immer mehr in Mode kommt: kurze, dafür umso schwerere Teilstücke, wo vom Start weg Vollgas gefahren wird.

Mit Hermann Pernsteiner (Bahrain) und dem Marchtrenker Felix Großschartner (Bora) warfen sich auch zwei Österreicher gestern in die Spitzengruppe. Pernsteiner hielt dann bis zum Ende mit den Allerbesten dieser Vuelta mit, verlor als Sechster nur 59 Sekunden auf den Etappensieger, den jungen Slowenen Tadej Pogacar (Emirates). Quintana kam 23 Sekunden hinter dem Gewinner an, sein Verfolger Primoz Roglic (Jumbo) verlor deren 48. Pech hatte Miguel Ángel López (Astana), der auf dem Weg zum möglichen Etappenerfolg in einem plötzlich einsetzenden Wolkenbruch stürzte.

Gut möglich, dass Quintana das Führungstrikot morgen nach dem Ruhetag wieder hergeben muss. Denn dann steht ein 36,2 Kilometer langes Zeitfahren an. Nicht unbedingt die Spezialität des leichtgewichtigen Kolumbianers.

Gogls Biss wurde belohnt

Seit Samstag wurde Michael Gogl bei der Deutschland-Tour von Halsschmerzen geplagt, doch der Wolfsegger zeigte bis zum gestrigen Finale Biss. Er war auch maßgeblich daran beteiligt, dass sein Trek-Teamkollege Jasper Stuyven den Gesamtsieg davontrug. Gogl leistete bis wenige Meter vor dem Ziel viel Tempoarbeit. "Nun bekomme ich eine Woche Pause", sagt der 25-Jährige.

Die hat sich auch der Vorarlberger Matthias Nothegger verdient. Er gewann die 39. Auflage des legendären Ötztaler Radmarathons, den auch Prominente wie Andreas Goldberger und Ex-Profi Fränk Schleck in Angriff nahmen. Und nicht nur das: Mit einer Zeit von 6:47,02 Stunden unterbot Nothegger die Bestmarke des Schweizers Hugo Jenni aus dem Jahr 2001 um zehn Minuten.