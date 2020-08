Quer war wieder mehr

Der Frühjahrsklassiker Mailand–San Remo heizte den Straßen-Radprofis mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke und dazu 305 Kilometern Streckenlänge – die längste in der Geschichte der "Classicissima" – gehörig ein. Einer blieb ganz cool. Der dreifache Querfeldein-Weltmeister Wout van Aert (Jumbo) gewann nach der Strade Bianche letzte Woche nun den nächsten Klassiker in Italien.

Auf der Via Roma in San Remo entschieden am Ende keine 20 Zentimeter zwischen dem 25-Jährigen und Vorjahressieger Julian Alaphilippe (Deceuninck). Das Duo hatte sich auf dem Poggio-Anstieg etwa sechs Kilometer vor dem Ziel von der Favoritengruppe abgesetzt.

Felix Großschartner (Platz 75) und Michael Gogl (76.) kamen nach unbelohnten Helferdiensten 5:05 Minuten nach van Aert ins Ziel.

Die Polen-Rundfahrt (World Tour) gewann das erst 19-jährige belgische Supertalent Remco Evenepoel (Deceuninck). Bei der Tschechien-Tour machte das Welser Team bei starker internationaler Konkurrenz kaum einen Stich, es gewann Damien Howson (Mitchelton). Bei der Tour de l’Ain wies der Slowene Primoz Roglic (Jumbo) Tour-de-France-Titelverteidiger Egan Bernal (Ineos) nach drei Etappen in die Schranken. Markus Wildauer und Anna Kiesenhofer holten gestern am Hochkar den österreichischen Berg-Meistertitel. (fei)