Puck Zweiter in Salzburg

Der 50-Jährige musste sich bei dem mit 100.000 Euro dotierten Dreistern-Springreiten nur dem Niederländer Marc Houtzager geschlagen geben. Der Olympia-Medaillengewinner war im Stechen in 43,33 Sekunden knapp schneller als Puck auf Equitron Naxcel V (43,62) und feierte den dritten Sieg an diesem Wochenende. Magdalena Margreiter kam in 48,71 Sekunden auf Rang vier.

Den Dressur-Höhepunkt gewann Franz Trischberger (D). Diana Porsche belegte bei dem Viersternbewerb Rang fünf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper