Prolog der OÖ-Tour in Linz: Sieg eines alten Bekannten

Radfahrer sind hart im Nehmen. Im Herzen von Linz wurde am Donnerstagabend bei strömendem Regen mit dem Prolog zum Schlossmuseum die 12. Auflage der Oberösterreich-Rundfahrt gestartet. Der steile Sprint über 651 Meter und 37 Höhenmeter wurde wie im Vorjahr zum Fall des Belgiers Daan Soete, der in 1:04,37 Minuten oben ankam und Landsmann Lander Loockx auf Platz zwei verwies. Als Zehnter der Querfeldein-WM hatte der explosive Soete als einer der wenigen eine Freude mit den widrigen Bedingungen.

Sport-Promis wie Eishockey-Crack Brian Lebler, Leichtathletin Verena Mayr oder Ex-Biathlet Christoph Sumann trotzten ebenfalls dem Wetter und meisterten mit dem Rennrad das rutschige Kopfsteinpflaster in der Innenstadt. Die Verantwortlichen des heimischen Radverbandes um Präsident Harald Mayer, die vor wenigen Tagen die Österreich-Rundfahrt zum bereits dritten Mal absagten, ließen die Veranstaltung dagegen im Regen stehen und fielen nur durch Abwesenheit auf. Dabei ist die OÖ-Tour auch heuer das größte Straßen-Radrennen hierzulande.

Nicht nur der gestrige Auftakt war spektakulär, auch die heutige Fahrt vom Welser Max.Center nach Ranshofen ins Reich von Österreichs größtem Aluminiumkonzern AMAG verspricht einiges. Oberösterreichs allseits kurbelnder Verbandspräsident Paul Resch wurde im Vorjahr bei einer Etappe der Rundfahrt ein Radfan vorgestellt, der sich als AMAG-Vorstand Gerald Mayer herausstellte. "Normal kommt man in das Werk gar nicht so einfach hinein, es ist wie ein Hochsicherheitstrakt", sagt Resch. Zuschauer sind deshalb bis auf Firmenangehörige und Mitglieder des Tour-Trosses keine erlaubt.

Tour de France vor Augen

Der Innviertler Sebastian Schönberger empfiehlt sich derzeit in Frankreich für höhere Weihen. Der 28-Jährige in Diensten der Mannschaft B&B Hotels fuhr am Donnerstag bei der hochkarätig besetzten Dauphine-Rundfahrt zum bereits zweiten Mal in der Ausreißergruppe des Tages und wurde erst 50 Meter vor dem Ziel gestellt. Der Gesamtführende Wout Van Aert (Jumbo) gewann die Etappe. Der erstmalige Start bei der Tour de France ist aber nach den Husarenritten zum Greifen nah für Schönberger.

Prolog in Linz (651 m):

1. Daan Soete 1:04,37 Min.,

2. Lander Loockx (beide Bel) beide CX Team Deschacht-Group 1:05,06,

3. Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma 1:05,61;

weiters: 11. Daniel Federspiel (Ö) Felbermayr Simplon Wels 1:10,20.

Heute, ab 12 Uhr: 1. Etappe (168,4 km) Max.Center Wels – AMAG Ranshofen