Premieren-Patschen beim WM-Debüt

"Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden", sagte Georg Enzenberger. Der Eferdinger war am Sonntag bei der Ironman-WM in Nizza mit 9:00:29 Stunden als 26. ins Ziel gekommen, Sieger Sam Laidlow (Fra) hatte 8:06:22 benötigt. Auf der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke befand sich Enzenberger in einem Pulk, als einige Starter vor ihm ein Loch aufging. Darum entschloss sich der 29-Jährige, beim Radfahren (180 km) hinauf zum höchsten Punkt zu riskieren. "Vielleicht schaffe ich bis zum Hochplateau