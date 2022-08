Acht Wochen Sommerpause hat sich das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) gegönnt, bevor man am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring wieder Fahrt aufnimmt. Der Linzer Thomas Preining will dabei dort fortsetzen, wo er Anfang Juli aufgehört hat. Am letzten Rennwochenende bevor DTM-Chef Gerhard Berger die Pausetaste drückte, war der 23-Jährige auf dem Norisring zu seinem ersten Sieg gefahren – dieser war gleichzeitig auch der historische erste Sieg von Porsche in der DTM.