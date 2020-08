Preiner geht auf Nummer sicher

"Damit würden wir unnötig viel Risiko eingehen", erklärt Trainer Wolfgang Adler, der lieber im Oktober voll fit in die Olympia-Vorbereitung starten will. "Die nötige Spritzigkeit fehlt", sagt die WM-Dritte aus Ebensee, die sich zuletzt am Knöchel verletzte. Bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Maria Enzersdorf wird sie über 100 Meter Hürden, Kugelstoß und Speerwurf starten. Die Titelkämpfe im Mehrkampf Ende August in Götzis wird die 25-Jährige folglich auslassen. In der Südstadt wird Lukas Weißhaidinger seinen letzten Diskuswurf der Saison bestreiten. Der Innviertler verzichtete heuer gänzlich auf Wettkämpfe im Ausland.

