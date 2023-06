Posse beim Showturnier: "Wo verdammt ist Thiem?"

Beim Hurlingham Classic holen sich zahlreiche Tennis-Größen den letzten Schliff für Wimbledon - darunter auch Dominic Thiem , der beim Grand-Slam-Turnier in der ersten Runde am Dienstag auf Stefanos Tsitsipas trifft. Doch aus dem Härtetest beim Schauturnier gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz wurde nichts.

Zunächst hatte der Spanier wegen Oberschenkelproblemen abgesagt und wurde durch den Briten Daniel Evans ersetzt. Auf dem Livestream beschwerten sich dann Fans, die auf Thiem gewartet hatten, weil auch dieser nicht zum Match erschien. Statt Thiem spielte Billy Harris (Gbr). "Domi sieht heute anders aus" oder "Wo verdammt ist Thiem, ich habe den ganzen Tag gewartet?", waren Kommentare im Chatbereich von Twitch-TV.

"Leider habe ich heute in der Nacht eine Verkühlung aufgeschnappt", begründete Thiem seine Absage. "Ich muss jetzt schauen, dass ich mich davon völlig regeneriere und am Dienstag fit bin. Es wird eine Herausforderung, aber ich gebe mein Bestes." Damit fällt das zweite Match des 29-Jährigen bei dieser Exhibition, bei dem am Samstag Casper Ruud der Gegner gewesen wäre, aus.

