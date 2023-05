Polizei unterbrach die Gmundner Meister-Party

Kapitän Daniel Friedrich (re.) & Co. stemmten den Meisterpokal.

Als der Mannschaftsbus der OCS Swans Gmunden kurz nach Mitternacht den Parkplatz des Raiffeisen Sportparks erreichte, knallten nicht nur die Sektkorken. An die 100 der mehr als 300 Schlachtenbummler, die in Wien den sechsten Basketball-Meistertitel (83:79 gegen den BC Vienna, 3:1 in der Finalserie) zelebriert hatten, bereiteten ihren Helden einen rauschenden Empfang. Dreiminütiges Feuerwerk inklusive.