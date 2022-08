Polcanova steht bei München-EM im Einzel-Finale

Im Endspiel am Sonntag (14.30 Uhr) wartet auf die 27-Jährige die Siegerin der Partie zwischen Nina Mittelham und Shan Xiaona, ebenfalls aus dem Gastgeberland, das im Anschluss in der gut besuchten Rudi-Sedlmayer-Halle angesetzt war.

Nach nur 13 Minuten war Polcanova mit 2:0-Sätzen in Führung gelegen. Winter holte Durchgang drei, nahm den Schwung mit, gab eine 3:1-Führung aber aus der Hand. Polcanova zog auf 7:4 davon, der Satz blieb umkämpft, wurde letztlich aber eine Beute der ÖTTV-Spielerin. Im fünften Satz holte Polcanova einen großen Rückstand fast auf, aber eben nicht ganz. Dafür gab sie in Satz sechs einen Vorsprung aus der Hand, Winter hatte von 1:3 auf 3:3 ausgeglichen. Im Entscheidungssatz vergab Polcanova nach 10:8 zwei Matchbälle, nutzte in einer Nervenschlacht aber ihren dritten.

Polcanova hatte zuvor bei den Kontinentaltitelkämpfen mit der Rumänin Bernadette Szocs den Doppeltitel gewonnen und im Mixed mit ihrem Landsmann Robert Gardos Bronze erobert. Das ÖTTV-Team schrieb in München mit vier Medaillen an, im Männerbereich hatte das Doppel Robert Gardos/Daniel Habesohn Silber gewonnen.

Für Polcanova sind es schon jetzt ihre erfolgreichsten Europameisterschaften. Auch 2018 in Alicante hatte Europas aktuelle Nummer vier drei EM-Medaillen erreicht, Bronze im Einzel sowie Silber in Doppel und Mixed. Auch 2018 war sie übrigens gegen Winter erfolgreich gewesen (knapper 3:2-Sieg).