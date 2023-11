Polcanova nährt Froschbergs Hoffnung

LINZ. "Wir stehen schon ein bisschen unter Druck", weiß Günther Renner, der Präsident von Österreichs Tischtennis-Serienmeister Linz AG Froschberg, und spricht die bittere 2:3-Heimniederlage gegen ALCL Grand Quevilly zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League an. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert der nächste französische Klub, Etival ASRTT, im Sportpark Lissfeld und damit ein vermeintlich größeres Kaliber als der geografische "Nachbar". Trotzdem macht sich Optimismus breit.

Letzteren nährt Europameisterin Sofia Polcanova, die nach viermonatiger Verletzungspause (Hüfte, Knie) Fahrt aufnimmt, auch wenn sich die Matchpraxis (drei Partien seit dem Comeback) noch in Grenzen hält. "Ich habe gemerkt, dass es in die richtige Richtung geht – körperlich und mental. In Frankfurt ist es mir echt gut gegangen", berichtete die 28-Jährige, die beim WTT Champions der starken Chinesin Wang Yidi (Nr. 4) nach hartem Kampf 1:3 unterlegen war. "Sie hat gespielt, als wäre sie nie weg gewesen", sagte Renner.

Das Ausscheiden kommt trotzdem nicht ungelegen. Ein Vorstoß ins Semifinale hätte zur Folge gehabt, dass Polcanova wegen des engmaschigen Terminkalenders in der "Königsklasse" gar nicht zur Verfügung gestanden wäre. Was Froschberg hart getroffen hätte.

"Die Champions League bedeutet uns alles. Sie ist der Hauptgrund, warum für uns ein Medienwert von 1,4 Millionen Euro errechnet wurde. Das ist der entscheidende und überlebenswichtige Faktor, denn danach richtet sich unser Sponsorvolumen", erläuterte Renner. Coach Zsolt Harczi wird eine Veränderung vornehmen: Die Russin Yana Noskova spielt anstelle der Kroatin Ivana Malobabic. (alex)

Autor Alexander Zambarloukos

