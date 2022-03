Polcanova im Singapur-Doppel mit Szocs im Semifinale

Mit der Rumänin Bernadette Szocs besiegte die 27-Jährige am Dienstag die Südkoreanerinnen Lee Zion/Choi Hyo-joo 3:0 (3,10,9). In der Vorschlussrunde geht es am Mittwoch gegen die als Nummer zwei gesetzten Japanerinnen Hina Hayata/Mima Ito. Später am Mittwoch wird Polcanova ihr Einzel-Achtelfinale gegen die Thailänderin Suthasini Sawettabut.

"Wir sind sehr glücklich im Halbfinale des größten Turniers der World Tour zu stehen. Wir haben extrem gut gespielt, unsere Taktik war perfekt", meinte Polcanova nach dem dritten Sieg ohne Satzverlust strahlend. Mit Hayata/Ito wartet nun allerdings eine schwierigere Aufgabe.

Im Männer-Doppel war für Robert Gardos/Daniel Habesohn gegen die Deutschen Benedikt Duda/Dang Qiu mit 2:3 (-10,11,-7,6,-2) im Viertelfinale Endstation. Im Achtelfinale hatten die beiden die schwedischen Weltmeister Kristian Karlsson/Mattias Falck 3:2 besiegt. Ein Grand Smash geht über zwei Wochen, die Sieger erhalten 2.000 Weltranglistenpunkte, das Rekord-Preisgeld beträgt 2 Mio. Dollar (1,84 Mio. Euro).