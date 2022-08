Pogacar holt Großschartner ins Team

Auf Oberösterreichs Hügeln fährt sich Radprofi Felix Großschartner derzeit für die am 24. August beginnende Deutschland-Rundfahrt warm, die Nachwirkungen der kräftezehrenden Tour de France hat der 28-Jährige mittlerweile verdaut. Auch die sportliche Zukunft des Doppel-Staatsmeisters für die kommenden zwei Saisonen ist geklärt, wie gestern bekannt wurde: Nach fünf Jahren im deutschen World-Tour-Rennstall Bora-hansgrohe wechselt der Marchtrenker ab 2023 in das UAE-Team Emirates und wird dort Mannschaftskollege von Topstar Tadej Pogacar.

Der Slowene höchstpersönlich, mit gerade einmal 23 Jahren bereits zweifacher Tour-Champion, hatte sich bei der sportlichen Leitung für den vielseitigen Österreicher ausgesprochen. "Für mich ist es eine neue Herausforderung. Es ist eines der weltbesten Teams und ich glaube, dass ich mich dort gut einbringen kann", sagt Großschartner. Nicht nur als wichtiger Helfer von Pogacar in den Bergen, auch selbst wird der Gewinner der Türkei-Rundfahrt 2019 seine Chancen bekommen. "Er ist ein sehr talentierter Fahrer", sagt UAE-Teamchef Mauro Gianetti. Bereits zuvor war mit dem belgischen Klassikerspezialisten Tim Wellens ein weiterer starker Mann neu unter Vertrag genommen worden. Die Marschrichtung ist klar: "Tadej will bei der Tour nächstes Jahr wieder die Nummer eins sein", sagt Großschartner. Dafür braucht es ein schlagkräftiges Team. Heuer hatte der Däne Jonas Vingegaard mit eindrucksvoller Vorstellung den dritten Sieg in Folge verhindert.

Was macht Pöstlberger?

Wie Großschartner befindet sich auch sein Bora-Teamkollege Lukas Pöstlberger im Umbruch. Der Schwanenstädter, der am Sonntag das EM-Straßenrennen in München bestreitet und schon seit 2015 für die Mannschaft aus dem bayrischen Raubling fährt, könnte dem Vernehmen nach kommende Saison ebenfalls zu einer anderen Equipe wechseln. Im August werden im Radsport traditionell die meisten neuen Verträge für kommende Saison publik gemacht. Schon bald könnte es auch hier zu einer Entscheidung kommen.