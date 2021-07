Pogacar hat keine Zeit zum Feiern

Nicht einmal eine Woche nach seinem zweiten Sieg bei der Tour de France will Tadej Pogacar erneut Geschichte schreiben. Der Slowene peilt den Sieg beim olympischen Rad-Straßenrennen am Samstag in Oyama an. Ein Rennergebnis aus dem Frühjahr macht dem Dauersieger zusätzlich Mut.

Mit der großen Party will es für Pogacar einfach nicht klappen. Im vergangenen Jahr verhinderten die Corona-Beschränkungen die Feierlichkeiten, nach seinem nächsten Tour-Triumph steht diesmal gleich das nächste Highlight an. "Jetzt kommt Olympia und es gibt wieder keine Feier. Ich hoffe, nach den Spielen etwas Zeit für mich zu finden und einfach mal zu entspannen", sagte Pogacar.

Die Strecke mit 234 Kilometern und fast 5000 Höhenmetern ist fast ein Abbild des Ardennen-Klassikers Lüttich–Bastogne–Lüttich. Und der wurde 2020 von Roglic und in diesem Jahr von Pogacar gewonnen. "Wir müssen einmal sehen, wie die Regeneration läuft und ob ich den Jetlag gut wegstecke", meinte Pogacar. Er sei auf jeden Fall super motiviert und freue sich auf die neue Erfahrung, sagte er, bevor er gestern in den Flieger nach Tokio stieg.

Auch Konrad liegt der Kurs

Eilig, es nach Japan zu schaffen, hatte es auch Patrick Konrad. Österreichs erst drittem Etappensieger bei der Tour de France liegt der Kurs als Klassikerfahrer ebenfalls. "Die Form zu halten, ist kein Problem. Das ist alles nur eine Sache des Formaufbaus", sagt der 29-Jährige, der beim World-Tour-Team Bora noch keinen Vertrag für nächstes Jahr hat.