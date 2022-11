Pöltls sorgenvolles Jubiläum

Nicht nur, dass seine San Antonio Spurs den Los Angeles Lakers 138:143 unterlagen, der Wiener war bei der Schlusssirene schon lange nicht mehr auf dem Court. Der Center hatte sich bei einem Dunk in der 17. Minute verletzt und war danach direkt in die Kabine gehumpelt. In den gerade einmal 9:47 Minuten Einsatzzeit hatte es der 27-Jährige aber immerhin auf zwölf Punkte, neun Rebounds und einen Block gebracht.