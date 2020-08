Pöltl kennt seinen Wert

Auf Österreichs ersten und bisher einzigen NBA-Legionär Jakob Pöltl warten spannende Wochen abseits des Parketts. Der Wiener ist nach vier Jahren in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga erstmals eingeschränkt vertragslos. Einen Verbleib bei den San Antonio Spurs kann er sich aber "gut vorstellen", betonte der 24-Jährige gestern zu Beginn seines Heimaturlaubs in Wien.

Die Spurs verpassten zwar den Play-off-Einzug, boten bei der Saisonfortsetzung nach Corona-Pause aber starke Vorstellungen. Auch Pöltl machte in Abwesenheit einiger Stammspieler auf sich aufmerksam, kam in den acht Spielen in der "Bubble" in Orlando im Schnitt auf 7,4 Punkte und 7,4 Rebounds.

Der Beginn der Transferperiode ist für Mitte Oktober geplant, könnte sich aber noch nach hinten verschieben. Gespräche wird es aber schon davor geben. "Wir stehen vor sehr vielen Fragezeichen", erklärte Pöltl. Erste Anlaufstelle seien für ihn die Spurs. Offen ist, ob die neue Saison wegen des Coronavirus erneut ohne Fans beginnt – möglicherweise sogar wieder in einer isolierten Umgebung. Dazu kommt der ungewisse Termin. NBA-Chef Adam Silver hat zuletzt ein späteres Datum als den anvisierten 1. Dezember ins Spiel gebracht.

In seinen vier NBA-Saisonen hat Pöltl bisher insgesamt 12,2 Millionen Dollar (10,3 Millionen Euro) verdient. Er stehe nun in einer Phase seiner Karriere, in der er das Sportliche über das Finanzielle stelle. "Den Wert, den ich als Basketballer habe, möchte ich bezahlt bekommen."