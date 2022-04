Pöltl fühlt sich noch nicht urlaubsreif

Im Gegensatz zum Star-Ensemble der Los Angeles Lakers befinden sich die San Antonio Spurs mit Österreichs Basketball-Star Jakob Pöltl noch nicht im Urlaubsmodus. Mit zwei Siegen in zwei K.o.-Spielen könnten die Texaner als letztes Team in der Profi-Liga NBA ein Play-off-Ticket buchen.

Bei einer Auswärtsniederlage in der Nacht auf Donnerstag (3.30 Uhr MESZ/live DAZN) gegen die New Orleans Pelicans wäre die Saison allerdings wie im Vorjahr vorzeitig beendet. Überwinden die Spurs diese Hürde, müssten sie am Freitag auch noch ein Auswärtsduell beim Verlierer des Spiels zwischen den Minnesota Timberwolves und Los Angeles Clippers überstehen. Auf den Gewinner dieser Begegnung wartet dann eine "Best of seven"-Serie gegen Grunddurchgangssieger Phoenix Suns.

"Wir haben nach dem All-Star Break einen Rhythmus gefunden. Ich finde, wir können durchaus optimistisch in das Spiel gehen", fühlt sich Pöltl noch nicht urlaubsreif, auch wenn San Antonio in New Orleans der klare Außenseiter ist. In der regulären Saison haben die Spurs zwar drei von vier Duellen mit den Pelicans für sich entschieden, aber nach Tauschgeschäften und der All-Star-Pause im Februar präsentierte sich New Orleans zuletzt in sehr starker Verfassung. Pöltl: "Es wird klarerweise keine einfache Partie, sie haben auf dem Papier ein sehr starkes Team. Wir müssen konzentriert beginnen und Gas geben."

Gmundens "Freispiel"

Nach dem herausragenden Teamwork beim Heimsieg über Tabellenführer BC Vienna stehen die Gmundner Swans in der Superliga heute bei den Bulls in Kapfenberg auf dem Prüfstand (18.55 Uhr, Sky). Da der zweite Tabellenplatz und damit der Start in die Play-off-Phase gegen Wels in knapp zwei Wochen abgesichert ist, hat die Partie aus Gmundner Sicht eher den Charakter eines "Freispiels". Spannend könnte es trotzdem werden. Im jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Teams setzten sich die Bulls in einem wahren Overtime-Thriller mit 99:98 durch.