Pleiten, Pech und Pannen bei der Basketball-EM

Der Basketball-Weltverband FIBA gerät bei der paneuropäischen Europameisterschaft in immer größere Erklärungsnot. Im krassen Kontrast zu den spannenden und mitreißenden Spielen der Vorrundengruppen standen in den vergangenen Tagen für ein großes Turnier eher unübliche Pannen mit den Referees und der Technik. Bei Deutschlands 109:107-Sieg gegen Litauen vergaßen die Schiedsrichter einen Freiwurf für die Litauer nach einem technischen Foul der Deutschen.

Beim Spiel Georgien gegen die Türkei (88:83) lief fälschlicherweise die Uhr 22 Sekunden weiter, obwohl das Match angehalten war. Das Problem: Beide Partien gingen jeweils zweimal in die Verlängerung, die kleinen Fehler der Offiziellen waren also potenziell entscheidend für den Ausgang der Begegnungen.

NBA-Star Luka Doncic sagte zu der jüngsten Fehlerserie: "Ich denke, ihr seht es selbst: Der Fall mit der Zeit beim Türkei-Spiel, das technische Foul hier mit Litauen, das ist etwas, worum sich die FIBA kümmert, deshalb habe ich dazu nichts zu sagen." Der Aufbauspieler der Dallas Mavericks grinste ein wenig in sich hinein, verkniff sich aber deutlichere Kritik an den Verantwortlichen. Deutschlands Daniel Theis war nach dem Litauen-Match mit der Rolle der Referees unzufrieden. "Ich muss aufpassen, was ich sage. Daran sieht man vielleicht, dass die Schiedsrichter zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um eine eigene Linie zu finden, und dann so etwas vergessen wird", sagte Theis.

Die Proteste von Litauen und der Türkei wurden abgewiesen. Bei den Litauern hieß es, der Einspruch sei nicht innerhalb der nötigen Zeitspanne erfolgt, darüber hinaus sei der Grund nicht ausreichend. Im zweiten Fall begründeten die Offiziellen die Entscheidung damit, dass die Türkei nicht nachweisen konnte, dass es ohne die Panne bei der Zeitnahme sicher ein anderes Ergebnis gegeben hätte. Kritisiert wurde die FIBA auch für die Dauer der Entscheidungen. Die Abweisung des Protests der Litauer wurde um ein Uhr nachts verkündet, bis zur Entscheidung im Türkei-Fall vergingen fast 24 Stunden.

Ein Gmunden-Legionär ist übrigens auch im EM-(Kurz-)Einsatz. Dwayne Lautier-Ogunleye hat bis dato 9:49 Minuten bei den vier Niederlagen Großbritanniens gespielt, nach dem morgigen Match gegen Italien landet der 26-Jährige am Traunsee und wird voraussichtlich im Test-Heimmatch der Swans am Samstag (19.30 Uhr) gegen den Mitteldeutschen Basketball Club (mit Stephon Jelks) zu sehen sein.