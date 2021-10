Plank ganz knapp an Gold vorbei

Die Olympia-Dritte hatte sich in der Klasse bis 50 kg gegen die Kasachin Moldir Zhangbyrbay nach einen 1:5-Rückstand zurückgekämpft, verlor aber beim Gesamtscore von 5:5, weil ihre Gegnerin den ersten Treffer gesetzt hatte. So wollen es die Regeln. "Ich bin zufrieden, weiß, woran ich arbeiten muss", sagte die 29-jährige Wahl-Linzerin. Plank (Karate-do Wels) hatte sich nach dem nacholympischen Feiermarathon erst kurz vor Nennschluss für ein Antreten in Russland entschieden. Bei den Herren holte Stefan Pokorny in der Kategorie bis 67 kg Bronze. "Es war ein Superkampf", freute sich der Salzburger.