Plank: Erst Spital, dann WM-Aus

Zuvor war bis zwei Uhr Nacht allerdings nicht klar gewesen, ob die Olympia-Dritte überhaupt noch einmal antritt. Nach ihrer Achtelfinal-Niederlage am Mittwoch hatte die Linzerin nämlich Übelkeit verspürt. Um eine innere Verletzung auszuschließen, war Teamarzt Florian Madlmayr mit der 29-Jährigen in ein Krankenhaus gefahren. Erst nach eingehenden Untersuchungen sowie einer Therapie erhielt die 50-Kilo-Kämpferin in der Nacht die Starterlaubnis.

Fest steht seit gestern auch, dass es Alisa Buchinger in ihrem morgigen Bronzekampf (8.10 Uhr) mit der Ukrainerin Halyna Melnyk, die zuletzt das Premier-League-Turnier in Kairo gewann, zu tun bekommt.

Abgesagt wurden wegen der Coronalage die für Jänner geplanten Austrian Open in Salzburg.