Pikantes Duell mit dem Ex-Verein

Heute (18.30 Uhr) soll der Erfolgslauf gegen den VC Tirol im Peuerbach-Gymnasium in die Verlängerung gehen. Besonders motiviert ist die Topscorerin der Linzerinnen, Nikolina Maros: "Gegen meinen Ex-Klub liegt immer Spannung in der Luft. Aber jetzt fällt es mir leichter, weil auch meine Schwester nicht mehr bei den Tirolerinnen (sondern in Salzburg, Anm.) spielt", sagte die Außenangreiferin. Pergs "Prinzessinnen" bekommen es am Sonntag (17 Uhr) ebenfalls zuhause mit dem Tabellenzweiten Graz zu tun. Die Herren des UVC Weberzeile Ried gastieren heute in Klagenfurt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.