PGA Tour wird "Abtrünnige" suspendieren

Laut einem Schreiben von PGA-Tour-Chef Jay Monahan wird ihnen die Teilnahme an der Profi-Tour in Amerika trotz eigentlicher Spielberechtigung, Sponsoren-Einladung und Ähnlichem verwehrt werden. Bei der mit Millionenbeträgen aus Saudi-Arabien aufgezogenen LIV schlägt auch Bernd Wiesberger ab.

Nordirlands Golf-Star Rory McIlroy kritisiert all jene, die den finanziellen Lockrufen der LIV nicht widerstanden hatten. Für den 33-Jährigen ist es wichtiger, seinen Namen in diversen Siegerlisten traditioneller Events zu lesen, als eine besonders hohe Summe auf einem Scheck. Während in Englands Hauptstadt 25 Millionen Dollar der auf acht LIV-Events aufgeteilten 255 Millionen ausgeschüttet werden, sind es gleichzeitig bei den Canadian Open der PGA in Toronto "nur" 8,7 Millionen.

Nach Medienberichten soll der sechsfache Major-Gewinner Phil Mickelson ein LIV-Antrittsgeld von 200 Millionen erhalten haben, sein US-Landsmann, der Weltranglistenerste Dustin Johnson, 125 Millionen. "Es ist offensichtlich, dass Geld in einer Menge an Dingen ein entscheidender Faktor ist. Aber nicht jede im Leben auf Geld basierende Entscheidung geht in die richtige Richtung", sagte McIlroy.