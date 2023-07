PGA-Champion Sepp Straka: "Ich hatte nie viel Selbstvertrauen"

Der zweite Triumph auf der renommierten Golf-PGA-Tour - nämlich jener beim mit 7,4 Millionen US Dollar dotierten John Deere Classic in Silvis/Illinois, zahlt sich für Sepp Straka nicht nur finanziell aus. Der gebürtige Wiener mit amerikanischem Lebensmittelpunkt kletterte in der aktuellen Weltrangliste um zehn Plätze auf Position 27, damit befindet sich der 30-Jährige erstmals in den Top 30. An der Spitze des Rankings steht unverändert Scottie Scheffler (USA).