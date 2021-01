Österreichs Handball-Herren haben gestern bei der WM in Ägypten mit 36:29 über Südkorea den erwarteten Pflichtsieg eingefahren. "Mit dem Spiel kann ich nicht zufrieden sein, wir haben zu viele Fehler gemacht", sagte Teamchef Ales Pajovic. Torhüter Thomas Bauer glänzte an seinem 35. Geburtstag mit 31 Prozent Abwehrquote. Sebastian Frimmel, Daniel Dicker und Christoph Neuhold fehlten wegen einer Magenverstimmung. Im Endspiel um den sogenannten Presidents Cup – die WM-Trostrunde – bekommt es Österreich am Mittwoch entweder mit Tunesien oder Angola zu tun. Der Sieger belegt den 25. WM-Endrang.

