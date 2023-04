Pflasterspektakel mit Schmerzgarantie

Mathieu van der Pol (li.) zählt am Ostersonntag zu den großen Favoriten.

"Paris-Roubaix ist ein Haufen Scheiße. Du bist bis zur Schulter voll mit Schlamm, du fährst in diesem Dreck, du rutschst. Dir bleibt keine Zeit, dich zu erleichtern, du machst dir in die Hose. Und trotzdem ist es das wundervollste Rennen der Welt." Dieses Zitat des Niederländers Theo de Rooij, der 1985 vom berühmtesten aller Rad-Klassiker auf Siegkurs liegend brutal abgeworfen worden war, ist in die Geschichte eingegangen.