Es war seit 2008 eine ungewöhnliche, aber umso fruchtbarere Partnerschaft – einen Tag im Jahr hatten die Radsportler im Pferdezentrum Stadl-Paura ihren großen Auftritt. Das internationale Querfeldeinrennen zog Fahrer aus dem In- und Ausland an, viele wie Ex-Europameisterin Helen Wyman waren fasziniert von der ungewöhnlichen Location. Doch der Bewerb, bei dem zuletzt als einzigem dieser Art in Österreich auch UCI-Weltranglistenpunkte vergeben wurden, ist dort Geschichte.