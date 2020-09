Pferdefestival: Zukunft gesichert

"Alle wichtigen Partner, Sponsoren und Mäzene sind nicht nur an Bord geblieben, sondern haben gleich auf drei Jahre verlängert", verkündete Organisator Helmut Morbitzer, der zugab, damit nicht gerechnet zu haben. Nach den Absagen im Frühjahr soll das Austrian Masters von 22. bis 25. Oktober in der Halle des URC St. Georg abgehalten werden. Diese wird dazu um 100.000 Euro saniert. Das Linzer Pferdefestival wird in Zukunft wieder mit mindestens zwei internationalen Turnieren pro Jahr aufwarten. Das erste folgt Mitte April. "Das Ziel ist Drei- oder sogar Vier-Stern-Turniere zu organisieren", so Morbitzer.

