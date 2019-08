Pfeil traf in seiner neuen Heimat ins Schwarze

Für den 31-Jährigen vom LAC Amateure Steyr eine Art Heimspiel, schließlich hat er seit wenigen Monaten seine Zelte in der deutschen Hauptstadt aufgeschlagen. Schon während der Saisonvorbereitung in Neuseeland hatte sich Pfeil der Berliner Trainingsgruppe rund um Dieter Hogen angeschlossen. "Das hat so gut gepasst, dass ich das unbedingt weiterverfolgen wollte", erklärt Pfeil seinen Umzug. Hogen betreute im Laufe seiner Karriere sogar eine Reihe kenianischer Top-Läufer. "Jetzt ist er zurück, um dem deutschen Marathon wieder Leben einzuhauchen", sagt Pfeil, zu dessen Trainingskollegen auch die bekannten Hahner-Zwillinge Lisa und Anna zählen.

Mit Hogens Hilfe nimmt Pfeil nun die internationale Olympia-Norm von 2:11:30 Stunden in Angriff, die er beim Berlin-Marathon am 29. September – dem nächsten Heimspiel – knacken will.