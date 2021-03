Pfeil plant weiteren Anlauf auf das Olympia-Ticket

Der 32-Jährige stürzte am Sonntag kurz nach Kilometer 20 über den Fuß eines Absperrgitters und gab zehn Kilometer später auf.

"Es ist sicher nicht die letzte Chance gewesen. Ich denke, ich bin körperlich in der Lage, einen Start in drei Wochen zu wiederholen", sagte Pfeil, der nun aber erst ein Rennen finden muss, wo ein weiterer Anlauf auf Tokio möglich ist.

Auch Peter Herzog, der in Dresden im Halbmarathon angetreten war, beendete das Rennen nicht. Er gab nach einer leichten Wadenverletzung bei Kilometer 13 auf. Der Salzburger hat sein Ticket für Tokio aber bereits in der Tasche.

Das hat auch Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger. Der Innviertler bestreitet auf Teneriffa gerade sein erstes Vorbereitungs-Trainingslager für die Spiele. Wenn dieses am Samstag zu Ende geht, wird der 29-Jährige mehr als 600 Würfe absolviert haben. "Auch wenn der starke Wind hier störend ist, aber wenn ich höre, dass es zu Hause schneit, dann haben wir alles richtig gemacht", sagt Weißhaidinger, der die Strapazen der Übungseinheiten in Santa Cruz schon etwas spürt. "Der Rücken zwickt ein bisschen", sagt der WM-Dritte, der ob Dreharbeiten für einen spanischen Spielfilm heute sowie am Mittwoch Stadionverbot hat und auf eine Ziegenwiese ausweichen will.