Die Fußstapfen, die Rudolf Steiner hinterlassen hat, sind beachtlich. In dessen 21-jährige Ära als Obmann der Swans Gmunden fielen immerhin sämtliche 23 Titel, die der Basketball-Topklub in seiner Historie gewonnen hat. Heuer reichte der verdiente Funktionär das Zepter an Peter Hütter weiter, der am Traunsee alles andere als ein unbeschriebenes Blatt ist.