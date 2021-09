Paralympicsieger Walter Ablinger nach Trainingsunfall im Krankenhaus

"Das war trotzdem noch Glück im Unglück", teilte der Paralympics-Goldmedaillengewinner via Presseaussendung mit. Der Unfall hatte sich auf seiner Trainingsstrecke in der Nähe von Bad Füssing ereignet. Ablinger übersah einen abgestellten Lkw-Anhänger und stieß mit seinem Handbike ungebremst gegen das rechte Vorderrad. "Ich konnte der Deichsel gerade noch ausweichen", berichtet der Rainbacher. Bei der Kollision erlitt der 52-Jährige mehrere Rippenbrüche. Jetzt erholt er sich im bayerischen Krankenhaus Rotthalmünster. Dort werde er noch eine Woche stationär behandelt.

Die Rennsaison ist damit vorzeitig beendet. Die Verletzungen machen auch eine Teilnahme am Linz-Marathon am 24. Oktober unmöglich. Doch Walter Ablinger lässt sich nicht unterkriegen und schmiedet bereits Pläne: "Ab Allerheiligen sollte ich weder vorsichtig mit einem leichten Training beginnen können, dann startet der Trainingsaufbau für die Rennsaison 2022".

Höhepunkte nächstes Jahr sind die Europameisterschaften in Oberösterreich und die Weltmeisterschaften in Kanada. "Auf diesem Kurs in Übersee habe ich im Jahr 2013 den Weltmeistertitel geholt, diese Strecke liegt mir", zeigt sich der Topathlet schon wieder sehr motiviert.