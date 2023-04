ORF Sport+ bleibt vorerst erhalten

Weiter in linearer Form einsehbar

„Den Sender wird es in linearer Form mit Sicherheit noch zwei bis drei Jahre geben. Bis wir in die digitale Welt eintauchen, werden wir linear mit ORF Sport+ punkte“", sagte Aigelsreiter bei einer Tagung der Sportjournalistenvereinigung SMA. Neustift im Stubaital/Wien. Brunner teilte am Dienstag mit, dass die Finanzierung bis zum digitalen Umstieg steht. „Mit der neuen ORF-Finanzierung und Digitalnovelle ist sichergestellt, dass die Breite und Vielfalt des österreichischen Sports im ORF Sport+ weitere drei Jahre vollumfänglich im TV ausgestrahlt wird“, erklärte der Finanzminister. Laut Brunner steht „ab Mitte 2024 der neue SportPlus-Digitalkanal bereit und wird somit zwei Jahre parallel zum TV-Angebot laufen“.

