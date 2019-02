OÖN-Gala: Vier Teamchefs waren auf Ballhöhe

LINZ. Linzer Fußball-Gipfel: Foda, Herzog, Gregoritsch und Thalhammer "dribbelten" im Brucknerhaus. Ausgezeichnet: Felix Gottwald überreichte Toni Innauer eine ganz besondere Trophäe.

Israels Fußball-Teamchef Andreas Herzog, ÖFB-Teamchef Franco Foda und Willi Ruttensteiner, Sportdirektor des israelischen Verbands, mit den ehemaligen Ski-Weltcup-Läuferinnen Michaela Kirchgasser und Elisabeth Görgl Bild: Volker Weihbold

Bummvoll war das Linzer Brucknerhaus gestern bei der traditionsreichen Gala-Nacht des Sports, mit der die OÖNachrichten und die LIVA alljährlich ein Glanzlicht in der heimischen Ballsaison setzen. Wie immer wurde dabei ein prickelnder Cocktail aus Sport und Musik serviert.

So kam es auf der Bühne zum Fußball-Gipfel, bei dem gleich vier Teamchefs auf Ballhöhe waren. Nationalteam-Trainer Franco Foda absolvierte mit Andreas Herzog ein verbales Dribbling. Österreichs Rekord-Nationalspieler wird als Teamchef von Israel am 24. März in Haifa auf die ÖFB-Elf treffen.

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch, ÖFB-Präsident Leo Windtner, ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer (v. l).

Im Gegensatz zu diesem EM-Quali-Match war das Aufeinandertreffen von Foda und Herzog gestern ein Freundschaftsspiel. Ballverliebt zeigten sich auch Werner Gregoritsch, dessen U21-Team im Juni bei der EM-Endrunde im Einsatz sein wird, und Österreichs Damen-Teamchef Dominik Thalhammer, der als Wahl-Linzer gestern Heimvorteil hatte.

Die Gala-Nacht gab sich aber nicht nur den Kick, vor dem Fußball-Talk wurde gerudert. Horst Anshelm, Macher der heurigen WM in Ottensheim, und Österreichs Verbandspräsident Horst Nussbaumer standen dem Moderatoren-Duo Silvia Schneider und Tom Walek Rede und Antwort, vier Ottensheimer Talente kamen beim Ergometer-Vergleich Leicht- gegen Schwergewicht ganz schön ins Schwitzen. Einen Umsteigschwung zur Ski-WM nach Åre machten die "Fast Ladies" Lizz Görgl und Michaela Kirchgasser. Letztere hat 2007 in Åre im Team-Bewerb Gold geholt, Görgl wurde 2011 in Garmisch gleich zweifache Weltmeisterin.

Gottfried Wurpes mit Ehefrau Katarina, Golf-Profi Wiesberger

Höhepunkt des sportlichen Bühnenprogramms war die Verleihung des "Sports Life Award Austria" an Skisprung-Legende Toni Innauer. Als Laudator verdiente sich der siebenfache Olympia-Medaillengewinner Felix Gottwald beste Haltungsnoten. Musikalisch gaben "The Tribute" mit speziellen Gästen wie Monika Ballwein, Eric Papilaya und Cesar Sampson im Brucknerhaus den Ton an.

