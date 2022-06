OÖ-Rundfahrt zeigt nun ihre Zähne

"Bei uns geht es halt überall rauf und runter", sagt Riccardo Zoidl, der heißeste heimische Kandidat auf den Gesamtsieg bei der 12. Oberösterreich-Rundfahrt. Das Bundesland zeigt den Profis bei der Radrundfahrt gerne seine Zähne, dem kletterstarken Mühlviertler ist das gerade so recht. Konnte gestern bei der verwinkelten Fahrt von Wels zur AMAG nach Ranshofen Prolog-Gewinner Daan Soete (Bel) als Etappenzweiter hinter Andreas Stokbro Nielsen (Den) noch einmal das Führungstrikot verteidigen, so wird es heute bei der hügeligen Angelegenheit von Eferding nach Niederkappel schwer mit einer weiteren Siegerehrung in Gelb.

Und Zoidl, im Vorjahr nach vier Tagen nur eine Sekunde von seinem Vorarlberg-Teamkollegen Alexis Guerin geschlagen, ist dabei besonders motiviert. So geht es durch "sein Wohnzimmer". Nicht nur, dass das Teilstück an seinem Haus in Haibach vorbeiführt. Vater Christian hat mit Freunden auch eine eigene Fanzone in der Gegend eingerichtet. "Ich habe mir diese Etappe ganz dick angestrichen", macht Zoidl, der Österreich-Rundfahrt-Gewinner von 2013, auch keine Geheimnisse um seine Ambitionen.

OÖ Heute: OÖ Radrundfahrt: Erste reguläre Etappe

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Doch das UCI-Rennen, das einzige in Österreich auf der Straße in diesem Jahr, ist stark besetzt. Der gestrige Etappengewinner Nielsen war etwa im Vorjahr noch in der World-Tour unterwegs als Profi. Er ließ im hart ausgefahrenen Finale rund um das Werk des Aluminiumkonzerns seine schnellen Beine sprechen. Erst wurde bei der letzten Auffahrt auf den Schlossberg in Ranshofen das Ausreißerduo Graat (Ned) und Hopkins (Aus) gestellt, dann auch noch Adam Toupalik (Tch) auf den letzten Metern überspurtet.

Spätestens am Sonntag haben aber nur noch die reinen Kletterer im Peloton das Wort, wenn es wie letztes Jahr wieder zur finalen Bergankunft auf die Hutterer Höss geht. Auf den letzten 8,3 Kilometern warten über 900 Höhenmeter. Zoidl sieht Guerin diesmal nicht als Konkurrenten: "Wir sind bei Rennen Zimmerkollegen und verstehen uns prächtig. Hauptsache, einer von uns gewinnt."

Generalproben für die Tour

Vor der Tour de France geht es für Oberösterreichs beste Radprofis ebenfalls zur Sache. Während Lukas Pöstlberger (Bora) und Sebastian Schönberger (B&B) noch bis morgen bei der Dauphine-Rundfahrt engagiert sind, startet für Felix Großschartner (Bora) und Michael Gogl (Alpecin) nach einem Höhentrainingslager bei der Tour de Suisse ab Sonntag die Generalprobe für Frankreich.

12. OÖ-Rundfahrt: 1. Etappe Wels – Ranshofen (168,4 km/43,2 km/h): 1. Nielsen (Den) Coop 3:54:08 Std., 2. Soete (Bel) CX Team, 3. J. Toupalik (Tch) Elkov beide gl. Zeit; weiters: 19. Lehner (Ö) Felbermayr Wels +7 Sek.; Gesamt: 1. Soete 3:55:06 Std., 2. Nielsen +3 Sek., 3. Toupalik +9; weiters: 11. Lehner +17.; 32. Rapp (Ö) Hrinkow Steyr +23; 60. Zoidl (Ö) Team Vorarlberg +29; 61. Kepplinger (Ö) Steyr +30. Heute, ab 11.35 Uhr: 2. Etappe (129,3 km/2100 Hm) Modehaus Stöcker Eferding – Ökofen Niederkappel; Sonntag, ab 11 Uhr: 3. Etappe (133,5 km/2053 Hm) Paneum St. Florian/Asten – Hutterer Höss Hinterstoder.