OÖ-Rundfahrt: Norweger Per Strand Hagenes rettete 3 Sekunden Vorsprung

Mit der 2. Etappe von Eferding zum Ziel bei der ÖkoFEN-Firmenzentrale in Niederkappel wurde am Samstag die 12. Internationale Oberösterreich Rundfahrt fortgesetzt. Auf dem 129,3 Kilometer langen Teilstück mit mehreren anspruchsvollen Anstiegen wurde den Zuschauern alles geboten, was Spitzenradsport ausmacht.

Von Beginn an wurde von den mehr als 130 Radprofis aus 20 Nationen ein hohes Tempo angeschlagen. Gegen Rennmitte bildete sich eine 45 Mann starke Spitzengruppe mit allen österreichischen Topfahrern, aus der immer wieder Attacken lanciert wurden. 40 Kilometer vor dem Ziel attackierte mit Jan Barta vom Team Elkov-Kasper ein arrivierter Fahrer, zu dem nur der Pole Tomasz Budzinski (Team HRE Mazowsze Serce Polski) aufschließen konnte. Die beiden Radprofis arbeiteten gut zusammen und fuhren einen 35 Sekunden-Vorsprung auf das Hauptfeld heraus. Dann musste Barta abreißen lassen und Budzinski fuhr zehn Kilometer vor Rennende solo Richtung Ziel. Aus dem Hauptfeld löste sich dann der erst 18jährige Norweger Per Strand Hagenes (Jumbo Visma Development Team). Der Juniorenweltmeister überholte den führenden Polen und rettete 3 Sekunden Vorsprung vor dem heranbrausenden Hauptfeld ins Ziel. Alle Ergebnisse

1.000 Zuschauer am Etappenziel

Der Sieger Per Strand Hagenes erreichte das Ziel nach 3:07:37 Stunden, was einen Schnitt von 41,4 Kilometer bedeutete. Den Sprint der Verfolger sicherte sich der gestrige Tagessieger Andreas Stokbro Nielsen (Team Coop), der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen konnte und jetzt im Gesamtklassement zehn Sekunden Vorsprung auf seine schärfsten Verfolger Dan Soete und Per Strand Hagenes hat.

Daniel Eichinger als bester Österreicher auf Platz 11

Stärkster Fahrer eines österreichischen Teams wurde heute mit Platz 6 Jaka Primozic vom Hrinkow Advarics Team. Bester Österreicher der heutigen Etappe wurde sein Teamkollege Daniel Eichinger auf Rang 11. Nur einen Platz dahinter lag Florian Gamper vom Team Felbermayr Simplon Wels. Florian Gamper ist damit auch bester Österreicher der Rundfahrt und liegt im Gesamtklassement auf Platz 13, insgesamt 33 Sekunden hinter dem Gesamtführenden.

3. Etappe von St. Florian/Asten nach Hinterstoder

Die 3. und letzte Etappe am Sonntag geht um 11 Uhr über 133,5 Kilometer mit Start beim Paneum der Firma Backaldrin in St. Florian/Asten nach Hinterstoder, wo mit der Bergankunft auf der Höss die Rundfahrt entschieden wird, die Zielankunft wird gegen 14.15 Uhr erwartet. Der neun Kilometer lange Anstieg mit rund 1.000 Höhenmetern wird das Gesamtergebnis noch einmal durcheinanderwirbeln und für Spannung bis zur letzten Minute bei der Rundfahrt im Land ob der Enns sorgen.

Wir übertragen auch die dritte Etappe live.