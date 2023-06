Während es bei den European Games in Polen seit gestern um Medaillen geht, treffen die honorigen Herren des Exekutivkomitees im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Lausanne dieser Tage wegweisende Entscheidungen für zukünftige Olympische Spiele. So manchem Klassiker im Programm geht es dabei an den Kragen.