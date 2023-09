Olympiaticket für Magdalena Lobnig

Magdalena Lobnig hat sich am Sonntag bei der Ruder-WM in Belgrad als B-Final-Siegerin (Gesamt-7.) das angestrebte Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris gesichert.

"Die schwierige Saison hat ein Happy End", sagte die Kärntnerin, die wegen der Verletzung ihrer Schwester Katharina unmittelbar vor der WM vom Zweier in den Einer wechseln musste.

Der neu formierte Achter (Chernikov, Steininger, Lindorfer, Bachmair, Haider, Stadler, Karlovsky, Stekl, Steuerfrau Pellegrini) beendete die Titelkämpfe auf dem zehnten Rang.

