Olympiasieger und der Teamchef bei OÖN-Gala-Nacht

Es ist eine Aufstellung, die sich mehr als sehen lassen kann: Bei der heutigen Gala-Nacht des Sports – von den OÖN und der LIVA veranstaltet sowie von der Oberbank präsentiert – könnte die Dichte an prominenten Sportlern im Linzer Brucknerhaus (Eröffnung: 20 Uhr) nicht größer sein.

Die Olympiasieger: Die Segler Lara Vadlau und Lukas Mähr haben im vergangenen Sommer ihre Karriere vergoldet. Der Olympiasieg von Petra Kronberger ist bereits etwas länger her: 1992 holte die Salzburgerin in Albertville Gold in der Kombination und im Slalom. Bei der Heim-WM 1991 – so wie aktuell in Saalbach ausgetragen – gab es zudem Gold in der Abfahrt. Thomas Morgenstern holte 2006 Skisprung-Gold im Einzel von der Großschanze sowie zwei Mal Gold (2006, 2010) im Teambewerb. Walter Ablinger holte bei den Paralympics 2012 Gold im Straßenrennen.

Petra Kronberger Bild: (Apa)

Der Teamchef: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick macht in Linz Station, obwohl es in der deutschen Fußball-Bundesliga auch an diesem Wochenende rund geht – und zahlreiche seiner Spieler im Einsatz sind, die gemeinsam mit ihm heuer die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland schaffen wollen.

Erst die Gala, dann die WM-Quali: Ralf Rangnick Bild: GEPA pictures/ Johannes Friedl

Die Derbygegner: Zum Glück nicht gleichzeitig mit der Gala findet das Linzer Derby zwischen dem LASK und dem FC Blau-Weiß Linz statt. Das Auftaktspiel der Frühjahrssaison bestreiten heute Sturm Graz und die Wiener Austria, am Sonntag stehen sich dann die beiden Teams auf der Gugl gegenüber. So gibt es für die Trainer Markus Schopp und Gerald Scheiblehner die Möglichkeit, sich auf der Bühne des Linzer Brucknerhauses ein Derby-Warm-up zu liefern.

Thomas Morgenstern Bild: (privat)

Die Weltmeister und Medaillengewinner: Wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Ski-Ass Philipp Schörghofer holte bei der WM 2011 in Garmisch Bronze im Riesentorlauf sowie zwei Mal Gold im Teambewerb (2013, 2015). Florian Brungraber sicherte sich im Triathlon zwei Mal Silber bei den Paralympics, dazu kamen Silber bei der WM und EM sowie Gold bei der OÖN-Sportlerwahl. Schwimmer Bernhard Reitshammer kehrte im Vorjahr von der Kurzbahn-WM in Budapest mit Silber nach Hause. Für Lena Kreundl, 2023 EM-Bronzemedaillengewinnerin über 200 Meter Lagen, ist der Besuch bei der Gala-Nacht des Sports ein schöner Abschluss nach dem Karriereende. WM- und EM-Silber haben im Trophäenschrank von Leichtathletik-Siebenkämpferin Ivona Dadic einen Ehrenplatz gefunden.

Auch Ivona Dadic darf nicht fehlen. Bild: APA/EXPA/PETER RINDERER

Die Lokalhelden: Schnelle Beine haben auch der Linz-Oberbank-Marathon-Organisator Günther Weidlinger und Ali Dibo, der im Vorjahr gleich zwei Bewerbe an einem Tag – den Viertelmarathon und danach die Staffel – gewonnen hat. Die Handballer des HC Linz AG und die Volleyballerinnen der Oberbank Steelvolleys kommen ebenfalls zur Gala, obwohl sie am nächsten Tag ein Liga-Spiel haben.

Florian Brungraber und Walter Ablinger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Andi Goldberger

Sie geben den Ton an

Granada: Die steirische Dialekt-Pop-Band („Feiawerk“) zeichnet für die Mitternachtseinlage bei der Gala verantwortlich.

Die steirische Dialekt-Pop-Band („Feiawerk“) zeichnet für die Mitternachtseinlage bei der Gala verantwortlich. Emma Peal: Ein echtes Heimspiel hat die Linzer Band, die sich auf Rock- und Pop-Kompositionen der 70er und 80er Jahre spezialisiert. Bereits fix: Zum Auftakt wird „Don‘t let me down“ von den Beatles gespielt.

Ein echtes Heimspiel hat die Linzer Band, die sich auf Rock- und Pop-Kompositionen der 70er und 80er Jahre spezialisiert. Bereits fix: Zum Auftakt wird „Don‘t let me down“ von den Beatles gespielt. 2:tages:bart: Ab 1 Uhr früh geht die Party bei der Gala-Nacht des Sports im Linzer Brucknerhaus so richtig los, wenn das DJ-Duo 2:tages:bart in der Sportler-Lounge auflegt und in bewährter Manier Gas gibt.

