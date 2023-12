Olympia: Hotelpreise vervierfachen sich, Metros geraten an ihre Grenzen

In der Seine sollen die Schwimm-Bewerbe des Triathlons ausgetragen werden.

Wer als Tourist oder Pendler in übervollen Pariser Metros unterwegs ist, kann sich ausmalen, was Politiker und Experten offen aussprechen. Wie soll es bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer gelingen, zusätzlich zum täglichen Ansturm Hunderttausende Zuschauer zu den Sportstätten zu bringen?

"Tatsächlich wird es Orte geben, an denen der Transport nicht bereit sein wird, weil es die Anzahl der Züge und die Frequenz nicht geben wird", sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Als Nestbeschmutzerin bezichtigten Hidalgo andere Politiker und verwiesen auf intensive Vorbereitungen für einen reibungslosen Transport der Zuschauer. "Der Verkehr ist ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Organisation der Spiele", teilten die Olympia-Macher mit. Die Sommerspiele sind von 26. Juli bis 11. August 2024 geplant.

Dabei sagte auch der Chef der Pariser Verkehrsbetriebe RATP, Jean Castex: "Wir haben ein veraltetes Netz. Es gibt mindestens acht von zehn Linien, die nicht mehr in der Lage sind, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienst zu gewährleisten."

Aufruf zum Homeoffice

Fakt ist, dass die Spiele in die Sommerferien fallen, in denen viele Pariser in den Urlaub fahren. Transportminister Clement Beaune rief die übrigen Einwohner auf, während der Spiele wenn möglich aus dem Homeoffice zu arbeiten.

Umfangreiche Ausbauten des Metro- und S-Bahn-Netzes wurden zwar in Angriff genommen, vieles aber wird für die Spiele nicht fertig sein. Zumindest die Verlängerung einer wichtigen Metro-Achse soll kurz vor den Spielen in Betrieb gehen, und zusätzliche Busse sollen die Bahnen entlasten.

Wenig gastfreundlich sind die erhöhten Tarife, die die Pariser Verkehrsbetriebe zu den Spielen planen. Quasi verdoppeln sollen sich die Preise für Einzel- und Wochenkarten, nur für Pendler mit Monats- und Jahreskarten bleiben die Tarife gleich. Mit den Aufschlägen will die Hauptstadtregion erwartete Mehrkosten von rund 200 Millionen Euro abdecken. Und auch bei den Hotels müssen sich Besucher auf Preisaufschläge gefasst machen, wie die Zeitung "Les Échos" berichtete. Es gebe einen Anstieg der Zimmerpreise um 314 Prozent, wenn man die Preise dieses Sommers mit jenen während der Spiele vergleiche. Der Durchschnittspreis für eine Übernachtung liege dann bei 699 Euro statt wie in diesem Sommer bei 169 Euro.

