Olympia: ÖOC um Deeskalation bemüht - Wahlvorschlag zur Abstimmung

Das beschloss der Vorstand in einer Sitzung am Mittwoch einstimmig und auf Empfehlung des Präsidiums. "Das ÖOC, der Sport will Schadensbegrenzung machen", sagte Markus Prock vom Rodelverband zur APA.

Der Wahlvorschlag sieht den amtierenden Karl Stoss als Präsidenten vor, als Vizepräsidentin sind Roswitha Stadlober (Ski Austria), Sonja Spendelhofer (Leichtathletik) und Thomas Reichenauer (Ringen) gelistet. Der Vorstand soll sich gemäß Vorschlag aus den Mitgliedern Prock, Gernot Leitner (Volleyball), Martin Poiger (Judo), Elke Romauch (Tennis), Gabriela Jahn (Turnen), Horst Nussbaumer (Rudern), Gerald Martens (Basketball) und Arno Pajek (Schwimmen) zusammensetzen. Ob der Wahlvorschlag in der Hauptversammlung die Mehrheit bekommt, ist allerdings fraglich. 47 Stimmen sind zu vergeben.

Die außerordentliche Hauptversammlung wurde von den Fachverbänden Schwimmen, Golf, Turnen, Basketball und Ringen einberufen und war eine Reaktion auf die Absetzung des Wahlausschusses unter dem Vorsitzenden Peter McDonald (Sportunion) durch das ÖOC, das das Vertrauen nicht mehr gegeben sah. Diese Absetzung ist nach Meinung der drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion allerdings nicht gültig, weshalb man sich rechtliche Schritte vorbehielt. Da der Vorschlag - eine adaptierte Version des ersten öffentlich gewordenen - nun aber zur Abstimmung kommt, scheinen juristische Geplänkel vorerst vom Tisch.

Mitglieder sollen abstimmen

"Wir lassen die Mitglieder einfach abstimmen, dann sehen wir, ob der durchgeht oder nicht", sagte Prock, der Stoss als Präsident "zu hundert Prozent" unterstützt. Herbert Houf, ebenfalls noch aktuelles Vorstandsmitglied, sprach im APA-Gespräch von einer "guten Entscheidung des Vorstandes". Er erklärte, dass es nun das vorrangige Ziel sein müsse, rasch wieder zur Ruhe zu kommen und die Arbeit im Interesse des Sports und der Sportlerinnen und Sportler ungestört machen zu können. Schon kommende Woche beginnen die European Games in Polen, an denen 170 Österreicherinnen und Österreicher teilnehmen.

"Der einfachste Weg ist aus unserer Sicht, diesen Wahlvorschlag der Hauptversammlung zu präsentieren. Je nachdem wie das ausgeht, wird man sehen, wie es weitergeht", sagte Houf. Er sei nach wie vor der Meinung, dass der Wahlvorschlag nicht gültig zustande gekommen sei, aber es mache keinen Sinn, jetzt weiter rechtliche Standpunkte auszutauschen, die irgendwann mal geklärt werden. "Wenn der Vorschlag so nicht gewählt wird, muss ein neues Wahlprozedere in Gang gesetzt werden, dann wird es erst im September die Entscheidung geben." Vorstellbar ist für ihn auch, dass es dann mehrere Vorschläge geben könnte.

Prock versteht "Querelen" nicht

Die aktuellen "Querelen" versteht der sich nach wie vor als Sportler sehende und denkende Prock nicht. Denn für Fachverbände seien bei Olympischen Spielen immer alle Wege geebnet gewesen, es seien genug Trainer und Serviceleute mit, es sei gewaltig, was da gemacht werde und es passe alles. "Das ist für mich als Fachverband wichtig. Und wenn ich dann bei den Sitzungen bin und höre, dass die Finanzen mehr als passen, dann sage ich super, läuft alles. Deshalb verstehe ich nicht, warum da jetzt fünf, sechs Verbände den Sport so anpatzen." Er sei seit 14 Jahren im Vorstand und noch nie sei ein Fachverband an ihn herangetreten, der etwas besprechen wollte.

Ihn selbst kenne man als Markus Prock, ob er im ÖOC-Vorstand sei oder nicht. "Ich fahre zu Olympia nicht als Präsident, sondern weil ich mit dem Funk an der Bahn stehe. Ich brauche das nicht, aber andere Namen vielleicht." Er würde den Vizepräsidenten machen, wenn gewünscht.

