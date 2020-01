Oleg Blochin bei der Gala im "Vorwärts-Gang"

Der erste Tag von Oleg Blochin in Oberösterreich nach 30 Jahren Pause wird es kommenden Freitag in sich haben. Am Abend wird er als Ehrengast der OÖN bei der Gala-Nacht des Sports gemeinsam mit ÖFB-Teamchef Franco Foda über das Duell zwischen Österreich und der Ukraine bei der Fußball-EM im Juni plaudern.

Doch was wäre der Besuch der Vorwärts-Ikone ohne eine Rückkehr zu den Steyrer Wurzeln? Um die Mittagszeit wird Blochin zumindest für ein paar Stunden nach Steyr zurückkehren. Das genaue Programm wird Anfang nächster Woche fixiert.

Blochin einst im Vorwärts-Stadion

Zu Beginn war Blochin noch etwas auf der Bremse gestanden und hatte grundsätzlich darum gebeten, keine längeren Autofahrten absolvieren zu müssen. Als die OÖNachrichten jetzt doch noch vorsichtig anfragten, ob sich nicht auch ein Abstecher nach Steyr ausgehen würde, legte er sofort den Vorwärts-Gang ein. "Auf jeden Fall! Ich möchte gerne das Stadion sehen und habe bis heute die sensationelle Unterstützung der Fans in Erinnerung. Die Gegner sind nie gerne nach Steyr gekommen."

Der Streit mit dem Trainer

Die Rückkehr nach Steyr passt auch deshalb perfekt, weil Blochins Abschied 1989 nicht ganz so glatt über die Bühne gegangen war. Der damalige Vorwärts-Trainer Peter Barthold, selbst zwei Jahre jünger als Blochin, wollte am Star des Teams ein Exempel statuieren und jagte ihn oft auch gemeinsam mit den viel jüngeren Akteuren den Steyrer Damberg auf und ab.

Blochin, der später selbst als Trainer von Dynamo Kiew und der ukrainischen Nationalmannschaft Stars wie AC-Milan-Goalgetter Andrej Schewtschenko führte, hat den Streit bis heute nicht vergessen. "Das Verhalten des Trainers war unangebracht und falsch. Vorwärts hatte damals drei internationale Profis, der Rest waren Halbprofis. Ich habe das auch später als Trainer anders gehalten, Hierarchien im Team sind wichtig – das muss ein Trainer auch aushalten."

Am Freitag wird erst zu Mittag in Steyr und danach am Abend bei der Gala in Linz genug Zeit sein, die Erinnerungen an damals aufzufrischen. (haba)

Alle Infos zur Gala-Nacht des Sports am 7. Februar im Linzer Brucknerhaus

Prominente Gäste kommen am 7. Februar ab 20 Uhr in das Linzer Brucknerhaus zur Gala-Nacht des Sports: neben Oleg Blochin auch Ex-Skistar Marlies Raich mit Schwester Bernadette Schild, Nationalteamtrainer Franco Foda, Tennislegende Henri Leconte und Tennislady Barbara Schett. Interviewt werden sie von Silvia Schneider und Tom Walek.

Die Musik: Gleich zur Eröffnung gibt es eine Weltpremiere: Andie Gabauer tritt erstmals mit seiner Tochter Livia Marie auf und präsentiert gemeinsam mit ihr den neuen Song „Good Day“. Zu Mitternacht heizt Gabauer den Gästen mit dem Hot Pants Road Club ein. Außerdem zu hören: Soulsängerin Rachelle Jeanty oder Mojo Incorporation. Der musikalisch hochtalentierte Kabarettist Viktor Gernot kommt als Tennisfan zur Gala.

