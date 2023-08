Ofners bitterer Moment: 6:4, 5:0 geführt und trotzdem verloren

So hatte sich Sebastian Ofner sein Tennis-Auftaktmatch bei den Generali Open in Kitzbühel nicht vorgestellt. Aus unerfindlichen Gründen riss plötzlich der Faden, der 27-jährige Steirer gab einen vermeintlich souveränen Sieg im Achtelfinale aus der Hand. Am Ende jubelte der Slowake Alex Molcan, der beim Stand von 4:6 und 0:5 mit dem Rücken zur Wand gestanden war. Der als Nummer vier gesetzte Ofner ließ im sechsten Game des zweiten Satzes zwei Matchbälle ungenützt.

Es war das Startsignal für eine denkwürdige Aufholjagd des Außenseiters. Molcan, die Nummer 120 im Computer, holte nicht weniger als neun Games in Folge, erst bei 0:2 im dritten Set nahm Ofner (ATP-Nr. 61) wieder Fahrt auf. Es reichte aber nicht. Molcan behielt mit 4:6, 7:5, 7:6 (5) die Oberhand und trifft nun im Viertelfinale auf den Argentinier Sebastien Baez.

Österreichs letzte Hoffnung im Einzel ist damit Dominic Thiem, der heute Nachmittag gegen den Chinesen Zhizhen Zhang spielen wird.

