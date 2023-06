Ofner stürmt ins Finale und landet in den Top 70 der Welt

Wenn's laft, dann laft's. Sebastian Ofner ist beim Tennis-Challenger-Rasenturnier in Ilkley in Windeseile in sein bereits fünftes Finale in diesem Kalenderjahr gestürmt. Der 27-jährige Steirer fertigte den sichtlich angeschlagenen Ungarn Zsombor Piros (Nr. 123) in nur 50 Minuten 6:3, 6:0 ab.

Weil der Champion des Events mit einem Ticket für den Hauptbewerb des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon (ab 3. Juli) ausgestattet wird, trennt Österreichs Nummer eins nur noch ein Sieg vom nächsten Etappenziel.

Ofner wird im morgigen Endspiel (12 Uhr) zum ersten Mal auf den Australier Jason Kubler (Nr. 97) treffen, der gegen den Franzosen Arthur Cazaux mit 4:6, 6:3, 6:1 die Oberhand behielt. Unabhängig vom Ausgang wird der ÖTV-Daviscupper in der Weltrangliste seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen. Als 69. im Live-Ranking zieht er erstmals in seiner Karriere in die Top 70 ein.

Das macht Lust auf mehr. "Es war eine gute Leistung von mir, aber der Gegner war nach dem ersten Satz nicht mehr bereit zu fighten. Vielleicht ist es körperlich bei ihm gar nicht mehr gegangen. Ich bin jedenfalls megahappy", sagte Ofner, der vor Selbstvertrauen strotzt. "Sollte ich das Finale gewinnen, wäre das unfassbar." Und wenn nicht? "Dann spiele ich in Wimbledon die Quali, das wäre auch überhaupt kein Problem."

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos