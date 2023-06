Ofner ist ein Glückspilz, Thiem voller Vorfreude auf die Nummer 1 der Welt

Unverhofft kommt oft. Julia Grabher und Dominic Thiem hatten ihre Tickets für den Hauptbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon (ab 3. Juli) bereits in der Tasche, jetzt gesellt sich auch Sebastian Ofner hinzu, dem trotz der 4:6, 4:6-Finalniederlage gegen Jason Kubler (Aus) beim Rasen-Challenger in Ilkley die heute beginnende Qualifikation erspart bleibt.