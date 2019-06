Österreichs Tennis-Star zieht andere Saiten auf

Es hat sich einiges verändert im Tennis-Leben von Dominic Thiem, die Erfolgsspur bei den French Open in Paris verlässt der Weltranglisten-Vierte aber nicht. Er spielt heute (2. Match nach 14 Uhr, ORF 1) – wenn sich die inferiore Wetterprognose nicht bestätigt – gegen den Russen Karen Chatschanow um den Einzug in sein viertes Semifinale in Folge bei diesem Grand-Slam-Klassiker.

Gestern gegen 13 Uhr standen die Fans Schlange, um einen Blick auf den kleinen Court 4, auf dem sich Thiem vor den Augen seines Vaters Wolfgang mit Coach Nicolás Massú einschlug, zu erhaschen. "Nico gibt mir unglaublich viel Energie, wir bereiten uns spezifischer auf den nächsten Gegner vor", sagt der "Dominator" über den Chilenen, den noch Ex-Manager und -Trainer Günter Bresnik ins Boot geholt hat.

Thiem hat sich von seinem Entdecker komplett emanzipiert, er ist erwachsen geworden und gerade dabei, "Ecken und Kanten" (wie von Neo-Manager Herwig Straka herbeigesehnt) zu zeigen.

In Rom hatte Thiem die chaotische Turnier-Organisation heftig kritisiert ("Eine bodenlose Frechheit"), hier in Paris bekam er einen Auszucker, weil er den Hauptinterviewraum verlassen musste, um für Serena Williams Platz zu machen. "Diese Geschichte war sehr seltsam, ist aber für mich erledigt. Ich bin ja grundsätzlich ein umgänglicher Typ", sagte Thiem, dessen internationaler Bekanntheitsgrad durch den Zwischenfall deutlich gestiegen ist.

Whoopi Goldbergs Attacke

Mittlerweile hält der Vorjahresfinalist der French Open sogar Hollywood auf Trab, Thiems in einem Eurosport-Interview getätigte Aussage, dass Serenas Verhalten von einer schlechten Persönlichkeit zeuge, veranlasste Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg ("Ghost – Nachricht von Sam") zu einer Reaktion in der US-Talkshow "The View".

"Hör mal zu, Mann, keiner weiß, wer du bist", sagte die 63-Jährige. Und: "Beschuldige sie nicht, hör auf, ein Dummkopf zu sein!" Goldberg gilt als glühende Anhängerin des Williams-Clans. Und einmal in Fahrt, bekam auch noch Roger Federer sein Fett ab. Der "Maestro" hatte sich auf Thiems Seite geschlagen und ihm mit dem Titel "Superstar" den Ritterschlag verpasst. "Wieso mischt er sich da ein? Warum hält er zu Thiem?", fragte sich Goldberg.

Dominic verpasste sich gestern einen Maulkorb. Von Papa Wolfgang bekommt er volle Rückendeckung für seine Aktion: "Die Sache wird jetzt aufgebauscht, er will nichts mehr davon wissen. Das war schon gut, dass er aufgestanden und gegangen ist. Das hätte er vor einem halben Jahr nicht gemacht." Damals war Bresnik noch der Chef im "Team Thiem", jetzt hat Dominic selbst diesen Status.

Nicht nur Massú beflügelt den Niederösterreicher, sondern auch Fitnesscoach Duglas Cordero, der sich bei den French Open nicht einmal von einer Blinddarmoperation bremsen lässt. Dem Traum vom ersten Grand-Slam-Titel werden persönliche Befindlichkeiten untergeordnet.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at