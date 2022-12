Österreichs Sportstars feiern nur kurz

Alle Jahre wieder dasselbe Bild – zu Weihnachten und Neujahr geht es in der großen weiten Sportwelt alles andere als besinnlich zu. Die Darts-WM, der ganz normal weiterlaufende Spielbetrieb in den großen US-Ligen oder in der englischen Fußball-Premier-League sowie die bald anstehende Vierschanzentournee der Skispringer und vieles mehr – im Spitzensport ist keine Pause angesagt. Österreichs Sportstars halten trotzdem kurz inne.